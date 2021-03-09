Zuboraya・海山御坊相繼結業 旅客大減致河豚料理店消失

在新冠肺炎疫情下，訪日旅客大減，連帶衝擊大阪的河豚食用文化。繼大阪「新世界」通天閣的百年老店 Zuboraya（づぼらや）去年結業後，經營河豚料理店的海山御坊也在 2 月申請破產，令河豚料理產業進入寒冬。

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大阪是河豚消費量最高的都府縣，約佔日本全國約 60%，當地也有不少知名的河豚料理店。不過自疫情爆發後，旅客大減加上當地人對河豚需求減少，導致業界步入寒冬。早在 1920 年開業的 Zuboraya 於去年 6 月因不敵疫情，決定關閉新世界和道頓堀兩間分店，而餐廳門外的立體河豚燈籠也成為絕響。

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至於同樣經營河豚料理的海山御坊集團早在 2 月時已停業並申請破產，集團主要在東京和京都經營河豚料理餐廳「戴天ふぐ」、蟹料理店「京蟹座」，以及章魚燒餐廳「せいちゃん」，在日本設有 15 間門店。公司表示，受疫情影響光顧人數急跌，即使以停業和融資的方式也難以營運，因此決定關閉所有店舖並申請破產。

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