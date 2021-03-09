【旅遊界見曙光】疫苗護照難救旅遊業？裕利安宜：恐等到2024年才復甦

目前各國開始為市民接種新冠肺炎疫苗，但旅遊業復甦速度可能較預期慢。安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）的報告預測，即使歐盟等國家開始推行疫苗護照，全球旅遊業可能要到 2024 年才會復甦。

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裕利安宜認為，歐洲旅遊業因歐盟各國配合放寬管制，以及推行疫苗護照的情況下，旅遊業將出現爆炸性復甦，復甦速度也比美國和亞太區快。機構預測，歐洲在 2024 年的國際旅客人次，將達到 7.71 億人，比 2020 年的歷史低點高出超過 3 倍。

然而，亞太和美洲地區的旅遊業恐受新型變種病毒，以及旅遊限制影響。預計到 2024 年，亞太區的國際旅客人次將達 3.26 億人、美洲為 1.36 億人，與 2020 年相比分別高出超過 4 倍和 2 倍。

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▲ 裕利安宜（Euler Hermes）的報告預測，即使歐盟等國家開始推行疫苗護照，全球旅遊業可能要到 2024 年才會復甦。

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全球旅遊業有望在 2024 年復甦，但機構預料旅客在疫情後的消費較低，在 2023 年前都無法抵消國際和商務旅遊的損失。此外，預計國際旅遊的開支到2023 年，跟新冠肺炎疫情前相比仍低約 8%。

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Photo：unsplash、Jon Dawson