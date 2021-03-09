港產口罩打不死! 香港口罩廠突入台灣開店!

之前不時有報道指，香港口罩供應過剩，本地口罩廠經營困難而面臨結業困局。不過香港人靈活變通，總會尋到新出路。



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香港口罩廠 Good Mask 表示，口罩新店即將登陸台灣，是繼 masklab 後，另一間打入台灣的香港口罩廠。Good Mask 的新店選址在台北熱門購買商場微風松高，並預計會在 3 月 15 日開業。相信之後台灣人可以更多機會，購買到香港製造的口罩。

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微風松高 - Good Mask 地址:

台北市信義區松高路16號1樓17-18號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。