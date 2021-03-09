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New World Mask 盒裝橄欖綠色口罩 售 $120 盒

行內熱話 01:06 2021/03/09

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新世界推出的香港製造 New World Mask，現加推新色口罩。
                      
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新世界今次新推出的橄欖綠色是首次作公開發售，只提供 30 片盒裝（獨立包裝）發售。口罩獲 ASTM Level 2 認證，BFE 及 PFE 達 98%，售價為 $120。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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