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多款日本製造口罩現貨到 日製 Medicom 三文魚減價售 $119/50個

行內熱話 00:54 2021/03/09

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網店 OZONE Sportswear 表示，多款日本口罩已到貨。
                     
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次店方發售的口罩有多款，當中日製 Medicom 三文魚更減價售 $119/50 個。其他口罩售價如下: 

日本製美保成人17.3口罩30枚獨立包裝$89 

日本製美保成人細面粉紅色16.2口罩20枚獨立包裝$89 

日本製美保兒童13.2口罩30枚獨立 包裝白色/粉紅色$85 

日本製Elleair Hyper Block 15.5cm 7枚$28 

日本製Elleair Hyper Block 17.5cm 30枚-$119 

白元快適中童14.5cm 7枚$21 

Fitty Ex plus 兒童12.5cm口罩30枚獨立包裝$79 

日本橫井定Bandai 麵包超人2-4歲5枚$25 

超立體兒童3D口罩5枚 $25 

日本橫井定角落生物 /熊弛熊/姆明/ Miffy 16.5cm 獨立包裝$169 

日本製 Medicom 三文魚50枚$119 （預售價,14-20 天到貨)

【其他內容】 K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

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【其他內容】 【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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