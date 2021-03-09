多款日本製造口罩現貨到 日製 Medicom 三文魚減價售 $119/50個

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網店 OZONE Sportswear 表示，多款日本口罩已到貨。
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今次店方發售的口罩有多款，當中日製 Medicom 三文魚更減價售 $119/50 個。其他口罩售價如下:
日本製美保成人17.3口罩30枚獨立包裝$89
日本製美保成人細面粉紅色16.2口罩20枚獨立包裝$89
日本製美保兒童13.2口罩30枚獨立 包裝白色/粉紅色$85
日本製Elleair Hyper Block 15.5cm 7枚$28
日本製Elleair Hyper Block 17.5cm 30枚-$119
白元快適中童14.5cm 7枚$21
Fitty Ex plus 兒童12.5cm口罩30枚獨立包裝$79
日本橫井定Bandai 麵包超人2-4歲5枚$25
超立體兒童3D口罩5枚 $25
日本橫井定角落生物 /熊弛熊/姆明/ Miffy 16.5cm 獨立包裝$169
日本製 Medicom 三文魚50枚$119 （預售價,14-20 天到貨)
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟