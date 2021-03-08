【疫苗接種】下周起再增 12 間中心接種BioNTech復必泰 增加 7 個優先行業/組別接種（附地址）

消息指再有市民接種科興疫苗後不適，送院搶救後不治。不過昨食衛局局長陳肇始，及公務員事務局長聶德權召開記招，強調目前未有證據支持改變接種疫苗好處大於風險的看法，因此會繼續疫苗接種計劃。兼且公布下周起將會增加 12 間疫苗中心接種 BioNTech「復必泰」新冠疫苗，以及增加 7 個優先組別接種。



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政府公布將擴大優先接種新型冠狀病毒疫苗的群組，並增加 7 類人士，分別是餐飲業、街市、超市、便利店員工，以及包括外賣食品在內的速遞員；公共交通從業員，例如的士、小巴和巴士司機、鐵路及車站職員等；註冊建築工人；物業管理人員，例如保安員、清潔工人和管理處職員；學校教職員，例如幼稚園、中小學和大學教職員、特殊學校職員、校車司機及跟車保母等；旅遊業從業員；以及表列處所職員，例如健身中心及美容院員工。

是次 7 個優先組別，將涉及約 130 萬人，可於 9 日早上 9 時起，在網上進行預約接種。而食衛局局長陳肇始表示，7 類優先接種人士部分本身可能需要定期進行檢測，而政府正考慮若員工已接種疫苗，將可放寬其檢測要求，如檢測相隔日子更長，甚至是免除檢測要求。

BioNTech「復必泰」疫苗昨日有逾 75 萬劑付運抵港，因此政府亦將由下周 3 月 16 日起，增加 12 間疫苗接種中心，為市民接種「復必泰」疫苗。市民可於明日早上 9 時起，在網上預約由 3 月 16 日至 3 月 30 日的名額，預計約有 14 萬個。

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BioNTech「復必泰」疫苗接種中心

中山紀念公園體育館

西灣河體育館

養和東區醫療中心

養和醫院

聖保祿醫院

伊利沙伯體育館（3 月尾啟用）

鴨脷洲體育館

港怡醫院

曉光街體育館

彩虹道羽毛球中心

教育局九龍塘教育服務中心

何文田體育館（4 月啟用）

荔枝角公園體育館

界限街體育館（一號及二號）

龍琛路體育館

香港中文大學醫院

大埔墟體育館

東涌社區會堂

香港國際機場

荃景圍體育館

元朗體育館