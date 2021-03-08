做生意要低調!? 小米被美國列黑名單 文件指因雷軍獲中國政府表揚

小米於 1 月初被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」，而於 3 月中起，標普道瓊指數及富時羅素亦會將小米剔除。《華爾街日報》引述美國國防部一份法律文件指出，美國官員將小米列入與黑名單，部分原因是小米創辦人雷軍，曾獲得中國政府部門的表彰有關。



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報道指雷軍在 2019 年獲中方授予「優秀中國特色社會主義事業建設者」稱號，而當年獲得這個稱號的有 100 位中國企業家，小米集團在公司網站的雷軍簡歷中亦曾宣揚這個獎項。而美國國防部法律文件顯示，這個獎項稱號再加上小米於 5G 和 AI 人工智能等先進技術領域，作 500 億元人民幣的巨額投資計劃，而有關技術被認為是中國軍民融合戰略的重點，因而讓美國國防部在今年 1 月份將小米列入支持中國軍方的公司名單，而被列入黑名單意味著美國投資者不得投資小米。

小米此前已否認與中國軍方有任何關聯，並表示一直堅持合法合規經營，遵守經營地的相關法律法規，強調產品和服務僅用於民用和商業用途，會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

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