【疫市營商】迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告

▲ 時昌迷你倉創辦至今超過 20 年。

新冠肺炎肆虐，不少公司都主打網路宣傳，有公司卻反其道而行以實體宣傳為主，捉緊了低廉租金的商機。

時昌迷你倉現時共有 38 個不同存倉點，創辦人時景恒說：「大約 5 至 6 年前左右，政府開始就迷你倉進行系統化的規管，繼而吸引了不少人入行。迷你倉競爭愈來愈競烈。可能一棟工廠大廈就有三、四間迷你倉。現在全港大約有 100 多間迷你倉公司，600 多個迷你倉點。營運成本愈來愈高。」

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疫情下不少公司結業、又有身在外國的港人要在香港退租，不同的情況都需要放置雜物，讓迷你倉需求急升。時昌迷你倉的收入比疫情前微升，時景恒坦言正是加強宣傳，乘勝追擊的好時機，不過會將宣傳重點放在線下，他表示現時各大公司都以社交媒體進行宣傳，令到網路宣傳的成本水漲船高，性價較低，實體店宣傳不單止便宜，模式上亦更配合到迷你倉。

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時景恒說：「例如屯門街市一個 100 多呎的單位，租金只需疫情前三分之一。計過數，一個月內透過舖位做到五個客人就可以收支平衡，加上舖位基本上不用怎樣裝修，人流又旺，做得成五單生意還是很樂觀的。實體舖可以進行實物展示，例如模擬迷你倉，客人有與趣又可以去兩條街之外的真正迷你倉看看，作為推銷場地非常理想，不會比網路宣傳差。」

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