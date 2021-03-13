  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (週日) 04:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告

商管策略 19:30 2021/03/13

分享：

時昌迷你倉創辦至今超過 20 年。

新冠肺炎肆虐，不少公司都主打網路宣傳，有公司卻反其道而行以實體宣傳為主，捉緊了低廉租金的商機。

時昌迷你倉現時共有 38 個不同存倉點，創辦人時景恒說：「大約 5 至 6 年前左右，政府開始就迷你倉進行系統化的規管，繼而吸引了不少人入行。迷你倉競爭愈來愈競烈。可能一棟工廠大廈就有三、四間迷你倉。現在全港大約有 100 多間迷你倉公司，600 多個迷你倉點。營運成本愈來愈高。」

教編程毋須坐定定上堂　港產科技教育平台拓倫敦東京市場見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

晚市重開樓上餐廳生意未回復　轉攻 「飛機餐」到會補收入見下頁

疫情下不少公司結業、又有身在外國的港人要在香港退租，不同的情況都需要放置雜物，讓迷你倉需求急升。時昌迷你倉的收入比疫情前微升，時景恒坦言正是加強宣傳，乘勝追擊的好時機，不過會將宣傳重點放在線下，他表示現時各大公司都以社交媒體進行宣傳，令到網路宣傳的成本水漲船高，性價較低，實體店宣傳不單止便宜，模式上亦更配合到迷你倉。

靠人脈去年收入逾7位數　小型廣告公司網上推廣「鍊盡」每條帖見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

時景恒說：「例如屯門街市一個 100 多呎的單位，租金只需疫情前三分之一。計過數，一個月內透過舖位做到五個客人就可以收支平衡，加上舖位基本上不用怎樣裝修，人流又旺，做得成五單生意還是很樂觀的。實體舖可以進行實物展示，例如模擬迷你倉，客人有與趣又可以去兩條街之外的真正迷你倉看看，作為推銷場地非常理想，不會比網路宣傳差。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【勞工法例】已辭職新公司突反口唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約
2021/03/07
【勞工法例】已辭職新公司突反口唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約
【疫市開店】 美食玩轉音樂! The Musicbox Grill House & Bar 音樂餐廳新開張
2021/03/08
【疫市開店】 美食玩轉音樂! The Musicbox Grill House & Bar 音樂餐廳新開張
市場拓展 商業營銷 疫情 屯門 街市 新冠肺炎疫情 年輕企業家

下一篇文章

【疫市直擊】冷麵加大量生芫荽？店主：網民話事營業額增 3 成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣