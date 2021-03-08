撐膠樽回收業! 港大研究指逾 6 成市民支持膠樽按樽制 建議設立 $1 按樽費

市面上膠樽裝飲品選擇眾多，可是膠樽回收配套少之又少，令不少人明明想將飲用飲品的膠樽回收，為環保出一分力，可惜最終不得要領。港大生態學及生物多樣性研究部團隊與環保協進會合作，就膠樽按樽制於本港實施的可行性進行研究，當中發現超過 6 成市民支持膠樽按樽制，對有關機制持正面態度。



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港大生態學及生物多樣性研究部團隊與環保協進會合作，就膠樽按樽制於本港實施的可行性進行研究。港大生態學及生物多樣性研究部講師陳潔茵博士領導環境管理學碩士生林嘉瑜，分析市民 1 年的回收數據，包括回收量、市民進行回收誘因、回收地區與回收率的關係，亦透過參考外國例子，推測本港實施按樽制或膠樽稅的可行性。在為期 1 年的研究期間，合共收集 13 萬個飲品容器，並以訪問形式收取 327 名市民對膠樽按樽制的意見。

研究指出，香港現時約有 300 部回收機，但以全港共有約 2,000 部「汽水機」來計，研究預料本港約需設立最少 2,000 部回收機，才能有效回收膠樽。市民對於膠樽按樽制的取態，有逾 6 成受訪市民是表示支持外，也有逾 7 成的朋友表示願意回收是望為環保出一分力，更稱如膠樽能妥善被回收，會增強他們的回收信心。

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這次研究也以挪威、德國、夏威夷及韓國等地的膠樽按樽制成功例子作參考，制定膠樽按樽制政策大綱，建議包括：1）短期內借鏡韓國玻璃樽飲品標籤登記制度，登記所有進口飲品以助退回按金、2）以挪威回收設施為長遠目標，建立由回收到重造的本地回收系統，並建議收取 HK$1 可退回按金及 HK$0.5 不可退膠樽處理費。

環保協進會義務總監邱榮光博士指，按樽制在外國十分盛行，且提供誘因有效提升回收率。若本港能推行膠樽按樽制，對膠樽回收行業有一定幫助，可以穩定回收額的同時，更可確保回收物質素，若採用港大研究建議的設立最少 2,000 部回收機數量，預計每年可防止 5,600 萬個膠樽棄置於堆填區。是故以多年來累積的經驗來看，希望政府可以考慮推行膠樽按樽制。

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