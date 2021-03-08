【疫市開店】 美食玩轉音樂! The Musicbox Grill House & Bar 音樂餐廳新開張

喜歡 DJ 音樂的朋友注意啦！銅鑼灣 The L. Square 剛開設一間 DJ 音樂主題西式餐廳。除了有特色的西餐外，店內更特設一張 DJ 捽碟檯，一邊享受餐飲美食之餘，可一邊享受老闆從 80 年代開始珍藏的音樂。老闆有時更會即席落場露兩手，捽捽碟玩玩音樂呢！



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老闆兼大廚 Godwine 從小便與接觸音樂及餐飲，做過 Disco 工作，也做過餐廳，中間又擔任過音響雜誌編輯工作。他說音樂與西餐都陪伴著他長大，今次則將兩者合二為一，開設 DJ 音樂主題的美式餐廳。

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既是以 DJ 音樂為主題，在門口當眼處就擺放了一張 DJ 專用檯，上面擺放了兩部黑膠捽碟機及過百隻黑膠唱片，老闆 Godwine 表示，DJ 唱盤是支援最高 50 速 Tempo Range 的 PLX-1000，旁邊是多功能 64-bit 的混音處理器 DJM-900NXS2 ，打碟時可以勁到像身處 Disco 一樣。「中午及晚餐時段都會播放些簡單輕快的音樂。日後將會邀請 DJ 來交流，給大家盡情享受音樂的機會。」

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食物方面價錢頗大眾化，包括海鮮、燒烤、牛排等，以及 Godwine 曾經在美國留學時學到的地道小食。款款都揀選優質食材，食物質素可媲美大餐廳水準。



地址：香港銅鑼灣駱克道 459-461 號 The L. Square 八樓

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