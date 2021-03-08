  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (週一) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市開店】 美食玩轉音樂! The Musicbox Grill House & Bar 音樂餐廳新開張

商管策略 18:24 2021/03/08

分享：

喜歡 DJ 音樂的朋友注意啦！銅鑼灣 The L. Square 剛開設一間 DJ 音樂主題西式餐廳。除了有特色的西餐外，店內更特設一張 DJ 捽碟檯，一邊享受餐飲美食之餘，可一邊享受老闆從 80 年代開始珍藏的音樂。老闆有時更會即席落場露兩手，捽捽碟玩玩音樂呢！ 
                    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

老闆兼大廚 Godwine 從小便與接觸音樂及餐飲，做過 Disco 工作，也做過餐廳，中間又擔任過音響雜誌編輯工作。他說音樂與西餐都陪伴著他長大，今次則將兩者合二為一，開設 DJ 音樂主題的美式餐廳。

【其他內容】盾牌口罩又開新店! 口罩優惠 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

既是以 DJ 音樂為主題，在門口當眼處就擺放了一張 DJ 專用檯，上面擺放了兩部黑膠捽碟機及過百隻黑膠唱片，老闆 Godwine 表示，DJ 唱盤是支援最高 50 速 Tempo Range 的 PLX-1000，旁邊是多功能 64-bit 的混音處理器 DJM-900NXS2 ，打碟時可以勁到像身處 Disco 一樣。「中午及晚餐時段都會播放些簡單輕快的音樂。日後將會邀請 DJ 來交流，給大家盡情享受音樂的機會。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3


食物方面價錢頗大眾化，包括海鮮、燒烤、牛排等，以及 Godwine 曾經在美國留學時學到的地道小食。款款都揀選優質食材，食物質素可媲美大餐廳水準。

地址：香港銅鑼灣駱克道 459-461 號 The L. Square 八樓

【其他內容】3E >99%! 日本 Suppina 口罩 三款尺寸獨立包裝售 $30/50個

【其他內容】 【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個

撰文 : 向頌勤

相關文章

儲值卡實名制諮詢期將至 鴨記排檔現 SIM 卡清貨潮 $25 平買「年卡」
2021/03/05
儲值卡實名制諮詢期將至 鴨記排檔現 SIM 卡清貨潮 $25 平買「年卡」
【影院寒冬】開業36年敵不過疫情 港UA戲院宣布即日起全線停業 澳門中國 UA 繼續營業
今日
【影院寒冬】開業36年敵不過疫情 港UA戲院宣布即日起全線停業 澳門中國 UA 繼續營業
美食 西餐 銅鑼灣 美國 晚餐 音樂 燒烤

下一篇文章

【勞工法例】已辭職新公司突反口唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣