港大研究 : 接種新冠疫苗未能預防病毒於鼻腔複製 市民仍需戴口罩勤洗手防疫

新冠肺炎疫情持續超過 1 年，不少市民希望疫苗的出現，是有助將疫情擊退。港大醫學院最新研究指，新冠肺炎病毒感染鼻腔能力強，感染後病毒複製速度快，所以即使接種疫苗也好，都未能有效預防鼻腔上皮細胞感染，因此市民接種疫苗後，仍需戴好口罩防疫。



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港大醫學院最新研究是由微生物學系教授陳志偉、傳染病學講座教授袁國勇團隊負責，過程以香港 12 名新冠肺炎康復者的外周血單核細胞（PBMCs），並以 3 個中和抗體 ZDY20、ZB8 及 2-15 為倉鼠進行預防治療，三者均可抑制病毒受體結合域（RBD）與 ACE2 受體結合，從而阻止病毒感染。研究發現，通過鼻腔感染的倉鼠，不論於腹腔或鼻腔注射中和抗體或肌肉注射核酸疫苗也好，都明顯減少了肺部感染，肺部病毒複製可被抑制外，損傷亦明顯減少。可惜其鼻腔內病毒感染未有顯著減少，當倉鼠感染後的 1 至 3 天，鼻腔內仍有大量病毒，引致個體保護力不足，有可能造成二次感染。

陳志偉表示，雖然 ZDY20、ZB8 及 2-15 都是患者確診後會出現的 3 個中和抗體，可是新冠病毒感染鼻腔能力強，感染後病毒複製速度快，所以即使接種疫苗也好，都未能有效預防鼻腔上皮細胞感染，因此結論是市民接種疫苗後，仍需戴口罩防疫外，也揭示研發針對鼻腔黏膜疫苗的重要性，即是噴鼻疫苗的研究進度是需要加速。

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袁國勇補充，當接種疫苗或接受抗體治療後，血清中縱會存在高滴度中和抗體，可是當中未能完全保證上呼吸道免受病毒感染。他強調大眾需要清楚意識到這點，並緊記接種疫苗仍需 keep 住做足防疫措施，如戴口罩、勤洗手等，方能有效阻止病毒傳播。

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