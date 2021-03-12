【疫市營商】不怕疫情與迫遷！小店食肆趁租平搬舖東山再起

新冠肺炎疫情下有食肆結業後一蹶不振，也有小店迅速東山再起。有港式食店在業主不續租的情況下決定搬舖，有望在租金普遍下調的情況下生意更上一層樓，愈做愈好。

位於荔技角的「好好運快餐店」的沙嗲牛肉公仔麵備受 Facebook 群組「香港沙爹牛肉麵關注組」追捧，經過輿論發酵後天天人龍不斷，常常上午9 時許便售罄全部沙嗲牛肉，為了一嚐滋味甚至有食客在凌晨便開始排隊，非常誇張。

撥95億推新措施 一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）【見下頁】

▲ 老闆宣布將五月中重開。

電子消費券振興經濟 飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好【見下頁】

可惜「好好運快餐店」今年租約期滿，需與經營廿載的舖位告別，好好運快餐店東主日前（3 月 8 日）透過社交媒體宣布已在同區的半島大廈找到舖位，將於 6 月開業繼續為街坊服務，網民紛紛表示慶賀。

靠人脈去年收入逾7位數 小型廣告公司網上推廣「鍊盡」每條帖【見下頁】

▲ 「徐記廚房點心」搬了新舖後人氣愈來愈旺，新年糕點供不應求。(圖片來源：徐記廚房點心 Facebook)

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

新冠肺炎疫情下租金普遍下調，有口碑的餐廳即使不獲續約，亦能迅速找到新地方落腳。例如本身舖位毗連旺角警署的「徐記廚房點心」，其在 2020 年 10 月尾被業主告知不獲續租，亦在同年 12 月鄰街找到新舖位，口碑和生意都愈做愈好。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】