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盾牌口罩又開新店! 口罩優惠 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

行內熱話 16:59 2021/03/08

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盾牌口罩繼在中環開新店後，又在官塘開店新，並推出特價優惠。
                    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

盾牌口罩指，官塘口罩專門店於 3 月 8 日開張，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下表) 開售，回饋老客戶。優惠如下: 

3月8日星期一： 6.5折 （-35%）

3月9日星期二：7折（-30%）

3月10日星期三：7.5折 （-25%）

3月11日星期四：8折 （-20%）

3月12日星期五： 8折 （-20%）

3月13日星期六： 8折 （-20%）

3月14日星期日： 8折 （-20%）

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【其他內容】 K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

如以消委會五星推介盾牌 M40 成人口罩為例，原價售 $60 盒/50個，首日特價為 $39 盒，注意折扣每日遞減。注意優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁及 Follow 盾牌專頁，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售。 

地址：開源道68號觀塘廣場3樓308舖

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【其他內容】 【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 

撰文 : 張文啟

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