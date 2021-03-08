【終齊12星座】HK-M 星座口罩獅子座+處女座同時上市 另推 12 星座口罩全齊套裝售 $58 盒

香港口罩廠 HK-M，其星座口罩終於齊集 12 款設計。



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今次 HK-M 推出採用青霜/碧綠色設計出處女座口罩，獅子座則使用桃紅色/紫紅色設計，感覺各有不同。此外，廠方更推出黑金珍藏12星座套裝，一盒已齊 12 星座口罩，不用買家逐款購買。此口罩仍是成人尺寸，支援 Level 3 水平，售價如下:



1.處女座 獨立包裝30PCS 售價:$99

2.獅子座 獨立包裝30PCS 售價:$99

3.黑金珍藏12星座套裝 獨立包裝12PCS 售價:$58

新口罩會 3 月 9 日星期二開售，官網 11:00AM、門市 12:00PM



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。