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【疫市直擊】冷麵加大量生芫荽？店主：網民話事營業額增 3 成

商管策略 16:16 2021/03/13

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芫荽味並非人人能夠接受，故食店一般會先問客人是否需要再會加在食物；有小店卻反其道而行，忠實於自己口味大加特加，在社交平台上惹來「同好」熱議，營業額更因而增加 3 成。

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「爆辣冷麵」創辦人浩思指出，自小喜歡芫荽，但為顧及客人口味都會不放芫荽：「芫荽就好像榴槤那樣，味道較極端，不喜歡的人就是受不了。大約在半年前我在網上見到『香港芫荽黨』 Facebook 群組，他們在短時間累積數萬個追隨者，熱度非常高，才發現原來不止我喜歡芫荽，遂想到做芫荽冷麵菜式，推出『爆荽蟹籽冷麵』 。」

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浩思笑言，自從推出「爆荽蟹籽冷麵」後，所有產品都默認加入芫荽，想不到大受歡迎，營業額增加 3 成。他說：「我們的產品在香港芫荽黨引來熱烈討論，有網民在網上食評點名讚『爆荽蟹籽冷麵』，可見產品夠特色會有同好者光顧，近來的生意亦因為這張『新皇牌』改善。現在新冠肺炎疫情下很多人都上多了網，留意網上熱度非常重要，當然最重要還是忠於自己的口味，自己喜歡的東西，別人才會喜歡的。」

冷麵主打「爆辣」吸客？ 店主：夠特色才有人支持見下頁

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撰文 : 陳文政

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