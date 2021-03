【SME學堂】不是防止出錯而是宣傳？星巴克堅持杯上手寫客人名字（還故意寫錯）

星巴克(Starbucks)店員經常在咖啡杯上寫上客人的名字,原來不是避免製作飲品時出錯,而是跟用戶創作內容(User Generated Content;UGC)推廣手法有關。

UGC 是指品牌端不再是單向灌輸資訊給顧客,而是讓消費者主動為品牌宣傳,提高品牌和商品的知名度、討論度,是不少企業現時採用的行銷方式。在社交媒體盛行的年代,拍照、打卡已成為大眾生活的一部份,消費者除了獲得內容,也可望成為內容提供、分享者。

研究機構 Marvck 指出,UGC 的發文參與度是一般專頁貼文的 6.9 倍。

星巴克活用 UGC 手法運用在業務中。當咖啡杯上有自己的名字,就會給消費者專屬、優越感。「感覺良好」顧客的下一步,往往是拍照再上傳到社交網站和朋友分享那杯「有自己名字的星巴克」。

這種高明手法更有變化,星巴克店員有時會故意寫錯顧客名字。當你思考名字為何被寫錯的同時,其實就「中伏」。因為當你把尷尬的一刻拍照,發文到社交平台時,也等於為品牌進行宣傳。

在 Facebook 甚至有個「When Starbucks Gets Your Name Wrong」的 fans 專頁,專門分享星巴克寫錯的名字。例如,把 Eve 寫成 If、Cass 寫成Cats 等。

Photo:pexels