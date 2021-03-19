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【SME學堂】不是防止出錯而是宣傳？星巴克堅持杯上手寫客人名字（還故意寫錯）

商管策略 09:10 2021/03/19

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星巴克（Starbucks）店員經常在咖啡杯上寫上客人的名字，原來不是避免製作飲品時出錯，而是跟用戶創作內容（User Generated Content；UGC）推廣手法有關。

傳上海成藍瓶咖啡中國首家店 打卡式消費能否擊敗星巴克・％Arabica？見下頁

UGC 是指品牌端不再是單向灌輸資訊給顧客，而是讓消費者主動為品牌宣傳，提高品牌和商品的知名度、討論度，是不少企業現時採用的行銷方式。在社交媒體盛行的年代，拍照、打卡已成為大眾生活的一部份，消費者除了獲得內容，也可望成為內容提供、分享者。

研究機構 Marvck 指出，UGC 的發文參與度是一般專頁貼文的 6.9 倍。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
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日本黑貓宅急便捨棄64年商標 轉簡約風增親切感（有片）見下頁

星巴克活用 UGC 手法運用在業務中。當咖啡杯上有自己的名字，就會給消費者專屬、優越感。「感覺良好」顧客的下一步，往往是拍照再上傳到社交網站和朋友分享那杯「有自己名字的星巴克」。

這種高明手法更有變化，星巴克店員有時會故意寫錯顧客名字。當你思考名字為何被寫錯的同時，其實就「中伏」。因為當你把尷尬的一刻拍照，發文到社交平台時，也等於為品牌進行宣傳。

食物斷斤秤・食物回收站 無印良品 3 大招拓新零售模式見下頁

在 Facebook 甚至有個「When Starbucks Gets Your Name Wrong」的 fans 專頁，專門分享星巴克寫錯的名字。例如，把 Eve 寫成 If、Cass 寫成Cats 等。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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