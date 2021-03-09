一架索價13萬！保時捷、平治等高檔品牌搶推單車 利潤低為何繼續做？

貴價汽車品牌保時捷（Porsche）竟推出電動單車！不過新產品的定價也貫徹「貴價」特色，其中一款 The Sport 型號，售價為 17,000 美元 (約13萬港元)。不過生產單車的利潤不及汽車高，為何各大車廠仍願意投入單車市場？

中國消費者對歐洲製情有獨鍾？ 保時捷拒在中國設廠維持質素兼穩定價格【見下頁】

為福特 (Ford) 製造電動單車的生產商 Pedego Electric Bikes 總裁 Don DiCostanzo 指，福特推出電動單車只是為了替品牌添加「光環」，把電動單車當成概念車，又指品牌想要把它放在櫥窗展示，預計品牌在 5 年內只售出 500 部電動單車。同樣推出電動單車的平治 (Mercedes-Benz) 也表示，他們要出售售價為 12,000 美元 (約9萬港元) 的電動單車，因為它提供了一個機會，讓品牌可以展示自身的高科技原料技術如碳纖維，繼而令顧客接觸其他產品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

電動車業興盛 反令日本減少30萬個工作機會？【見下頁】

雖然車廠生產電動單車可以展示品牌的技術，但有些品牌生產電動單車只是為了跟上潮流，最後令計劃失敗。例如通用汽車（General Motors）推出電動單車車僅一年，但為了在疫情中節省成本，於去年 5 月宣布中止生產。

疫情打擊大出租車急轉陣 Staycation・本地遊接送追回7成生意額【見下頁】

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Porsche