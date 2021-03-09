  • 21°C
香港時間 : 2021309日 (週二) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一架索價13萬！保時捷、平治等高檔品牌搶推單車 利潤低為何繼續做？

商管策略 13:16 2021/03/09

分享：

貴價汽車品牌保時捷（Porsche）竟推出電動單車！不過新產品的定價也貫徹「貴價」特色，其中一款 The Sport 型號，售價為 17,000 美元 (約13萬港元)。不過生產單車的利潤不及汽車高，為何各大車廠仍願意投入單車市場？

中國消費者對歐洲製情有獨鍾？ 保時捷拒在中國設廠維持質素兼穩定價格見下頁

為福特 (Ford) 製造電動單車的生產商 Pedego Electric Bikes 總裁 Don DiCostanzo 指，福特推出電動單車只是為了替品牌添加「光環」，把電動單車當成概念車，又指品牌想要把它放在櫥窗展示，預計品牌在 5 年內只售出 500 部電動單車。同樣推出電動單車的平治 (Mercedes-Benz) 也表示，他們要出售售價為 12,000 美元 (約9萬港元) 的電動單車，因為它提供了一個機會，讓品牌可以展示自身的高科技原料技術如碳纖維，繼而令顧客接觸其他產品。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

電動車業興盛 反令日本減少30萬個工作機會？見下頁

雖然車廠生產電動單車可以展示品牌的技術，但有些品牌生產電動單車只是為了跟上潮流，最後令計劃失敗。例如通用汽車（General Motors）推出電動單車車僅一年，但為了在疫情中節省成本，於去年 5 月宣布中止生產。

疫情打擊大出租車急轉陣 Staycation・本地遊接送追回7成生意額見下頁

 【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Porsche

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】振興旅遊扭盡六壬？澳航推神秘目的地 1 天遊航班
2021/03/04
【疫市營商】振興旅遊扭盡六壬？澳航推神秘目的地 1 天遊航班
【SME學堂】傳上海成藍瓶咖啡中國首家店　打卡式消費能否擊敗星巴克・％Arabica？
2021/03/05
【SME學堂】傳上海成藍瓶咖啡中國首家店　打卡式消費能否擊敗星巴克・％Arabica？
商業營銷 市場拓展 疫情 汽車 單車 保時捷 平治

下一篇文章

日本 IT 業現「人才荒」 政府豪擲百萬年薪．每周休息 4 日搶人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣