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日本 IT 業現「人才荒」 政府豪擲百萬年薪．每周休息 4 日搶人

商管策略 09:12 2021/03/09

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日本政府正面對數碼轉型，為了吸引人才更推出百萬日圓年薪、每周休息 4 日的福利，與民間企業爭奪 IT 人才。面對 IT 人才需求急增，日本經濟産業省預計，到了 2030 年資訊科技業將需要多 79 萬名員工。

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據《日經》報導，日本金融廳 1 月在招聘網站刊登招聘啟事，招聘數碼化轉型推進業務設計師，招聘人數為 5 至 6 人，卻吸引數百人應徵。日本金融廳計劃在 2021 年度，把約 1,800 種申請網上化，而金融廳提供的薪金，比起日本公務員平均薪資還高，每月薪金約 40 萬日圓 (約28,655港元)。另外，日本政府將在 9 月成立數碼廳，新部門則推出每週工作 3 天的措施吸引人才，約有 1,400 人應徵，是職缺的 40 倍。報導稱，部門也將討論提供 1,000 萬日圓以上的年薪。

日本經濟産業省預計，到了 2030 年資訊科技業將需要多 79 萬名員工。

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日本民間企業也急需 IT 人才。為吸引應徵者，不少企業開出數千萬日圓的年薪，如大型 IT 企業 SCSK 有些職位開出最高 3,000 萬日圓年薪。至於 UNIQLO 的母公司迅銷，也對數據分析人員開出最高 2,000 萬日圓年薪，還會依據能力上調。

用戶體驗才是王道 企業 CDO 點止設計咁簡單！見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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