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【影院寒冬】開業36年敵不過疫情 港UA戲院宣布即日起全線停業 澳門中國 UA 繼續營業

業界頭條 12:51 2021/03/08

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因新冠肺炎疫情，三度被政府要求停業的戲院，在 2 月 18 日才復業，但今日即傳來壞消息。在本港開業 36 年的 UA戲院 (娛藝院線) 由於疫情及長期的經營壓力影響，宣布即日起全線結業。

限聚令放寬酒吧繼續停業 商會：解禁標準難明「老闆員工就餓死」見下頁

戲院今早在在官方網站發出聲明指，UA 36 年來陪伴著大家一同成長，度過無數光影時刻。戲院表示，由於疫情及長期的經營壓力，因此遺憾地宣佈於即日起 全線結業，並向長期支持 UA 的顧客鄭重致歉。院方形容，這是一個痛心及艱難的決定，衷心感謝每一位 UA的顧客、同事和合作夥伴過去的鼓勵和支持，而戲院已啟動清盤程序。

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【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

康文署部分設施重開 私人健體教練停課近 1 年終見曙光見下頁

UA Cinemas 曾傳出財務危機，旗下 K11 Art House 的旗艦戲院在今年 2 月 28 日結業，而 MCL 母公司豐德麗集團在今年 1 月宣布以 5,600 萬收購 UA旗下的 K11 Art House，並於 3 月 1 日接手營運。

澳門 UA 銀河影院和中國的 UA 電影城已表示會繼續營業，不受今次香港結業而影響。

零售復甦？APM商戶：消費氣氛好人流比過年微升見下頁

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Photo：UA、Klook

撰文 : 廖淑瑩

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