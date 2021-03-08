MERS 都出自家港產口罩! 推出 M Cut 堅定黃黑女士貼面口罩

一直發售口罩和提供醫療服務的 MERS，最新都推出自家品牌的 MERS Pro Mask。



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MERS 推出的 M Cut 設計口罩，特別採用雙芯鼻線設計，除可加強密封鼻樑同口罩之間的空隙 ，160cm 設計亦更適合 OL 使用。當中黃色口罩改良版採用 ES 親膚布更舒服不起毛頭，透薄軟熟，減輕整天帶口罩的負擔，更是鼻敏感人士的福音。黑色口罩則選用不起毛頭不織布，物料挺身輕薄，輕鬆營造出型格路線。

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MERS 口罩規格



三十個(獨立包裝)

尺寸：160mm x 90mm

獨立包裝

細菌過濾效率 BFE>99.9%

顆粒過濾效率 PFE>99.9%

MERS 設計，香港製造

親膚ES布(超薄透氣牛油紙底)

輕薄透氣，防敏感



售價 : $140

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。