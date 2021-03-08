MediGATE 彩色 Level 3 口罩 每片售 $0.94 起

香港口罩廠 MediGATE 表示，正推出全新口罩優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

MediGATE 表示，色彩 10 片方便裝 Level 3 口罩正進行大特別，只售 $188 就有 20 包，除每片口罩平均 $0.94。買家只需要選購這 8 個顏色口罩，買夠 10 包即可自動獲減價。



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MediGATE 口罩規格



尺寸: 175x95mm (+/- 5mm)

經由Nelson Lab 及CMA測試

細菌過濾效率≧98%

粒子過濾效率≧98%



Level 3

吸水性底層 : 親膚內層 ，已經過ISO 10993 醫療器材生物相容性試驗 ，衛生舒適



10片方便裝



售價 : $18/包，$188/20包

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。