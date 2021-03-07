【三款設計】 童年回憶! 鹹蛋超人 Level 3 港產口罩售 $98 盒

小魔怪表示，正發售鹹蛋超人口罩。此口罩共有三款鹹蛋超人圖案設計，支援 Level 3 防護，提供 S 和 M 碼，售價為 $98/30 個。



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鹹蛋超人口罩規格



-S Size：125 x 85mm

-M Size：145 x 85mm

-符合歐美醫用口罩標準

-ASTM F2100 Level 3

-EN14683 TYPE IIR

-BFE, PFE, VFE ≥ 99%

-GB15979-2002

-盒裝 30片



售價 : $98/盒，2盒起$90/盒 (特價)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。