香港製造! Medcross 推 5 款新口罩 獨立包裝售 $60/30個

香港口罩廠 Medcross 表示，正發售新款口罩。



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今次廠方推出的新口罩有 5 款，分別為:漸變灰，粉紅漸變黃，藍色漸變紫、格子迷彩和黑白格子口罩。口罩為香港製造，Level 2 防護，獨立包裝成人尺寸，售價為 $60/30個。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。