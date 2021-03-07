  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 03:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港製造! Medcross 推 5 款新口罩 獨立包裝售 $60/30個

行內熱話 01:40 2021/03/07

分享：

香港口罩廠 Medcross 表示，正發售新款口罩。
                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的新口罩有 5 款，分別為:漸變灰，粉紅漸變黃，藍色漸變紫、格子迷彩和黑白格子口罩。口罩為香港製造，Level 2 防護，獨立包裝成人尺寸，售價為 $60/30個。  

【其他內容】 K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

    點擊圖片放大
    +5
    +4


口罩購買連結<<  

【其他內容】  3E>99%! 日本 Suzuran 空氣感不織布口罩 一田特價售 $59.9/60個

【其他內容】 【售兩毫一個! 】印尼製造! ONEMED 口罩超劈價 HKTV Mall 售 $10/50

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

香港製造 SEC Platinum N95 口罩 限時售價售 $50/50個
2021/03/05
香港製造 SEC Platinum N95 口罩 限時售價售 $50/50個
【大降價】盾牌 :幾經努力終於返回疫前價 Safeguard Lv3 口罩賣 $40/50個
2021/03/05
【大降價】盾牌 :幾經努力終於返回疫前價 Safeguard Lv3 口罩賣 $40/50個
中衛 x 蠟筆小新口罩 別注限量版登場
2021/03/05
中衛 x 蠟筆小新口罩 別注限量版登場
香港 著數優惠 口罩

上一篇文章

3E >99%! 日本 Suppina 口罩 三款尺寸獨立包裝售 $30/50個

下一篇文章

【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣