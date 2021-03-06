K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

有口罩博士之稱的 K Kwong，在 Facebook 發帖指找到一批優質的港產口罩，而且可以超抵價發售。



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K Kwong 表示跟港產口罩廠商討，可提供 ASTM Level 2 口罩優惠, 一包 50 個的口罩售 $25, 尺寸有大人 (17.5 cm)、中童 (14.5 cm)，質素有保証。注意買家需要到口罩廠取貨，購買口罩詳情如下:

A. 只限醫護、教師、公務員及其家屬。請留言註明(A)

B. 如果有剩, 歡迎其他市民購買。請留言註明(B)C. 【只限量賣給 NGO】如果 NGO 是送給低下階層的話，更是買一送一， 即售 $25/100 個。請留言註明(C)



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口罩購買連結<< (留言訂購)

例如買 2 包小童共 100 隻 ($50)，請留言:「 2小(A)或(B)$50 」



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。