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K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

行內熱話 01:27 2021/03/06

分享：

有口罩博士之稱的 K Kwong，在 Facebook 發帖指找到一批優質的港產口罩，而且可以超抵價發售。 
               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

K Kwong 表示跟港產口罩廠商討，可提供 ASTM Level 2 口罩優惠, 一包 50 個的口罩售 $25, 尺寸有大人 (17.5 cm)、中童 (14.5 cm)，質素有保証。注意買家需要到口罩廠取貨，購買口罩詳情如下:

A. 只限醫護、教師、公務員及其家屬。請留言註明(A)

B. 如果有剩, 歡迎其他市民購買。請留言註明(B)C. 【只限量賣給 NGO】如果 NGO 是送給低下階層的話，更是買一送一， 即售 $25/100 個。請留言註明(C)

【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<< (留言訂購)

例如買 2 包小童共 100 隻 ($50)，請留言:「 2小(A)或(B)$50 」

【其他內容】 【賤價清貨】符合 ASTM 標準! 港牌 JTK 獨立包裝口罩 小店超平價售 $10/36個

【其他內容】 【售兩毫一個! 】印尼製造! ONEMED 口罩超劈價 HKTV Mall 售 $10/50

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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