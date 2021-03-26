【新一輪發售】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

有口罩博士之稱的 K Kwong，在 Facebook 發帖指找到一批優質的港產口罩，而且可以超抵價發售。



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K Kwong 表示跟港產口罩廠商討，可提供 ASTM Level 2 口罩優惠, 一包 50 個的口罩售 $25, 尺寸有大人 (17.5 cm)、中童 (14.5 cm)，質素有保証。購買口罩最新詳情如下(內容更新):

發售日期：

29/3 星期一 12-8 PM

30/3 星期二 12-8 PM

購買地點：官塘巧明街114號迅達工業大廈2樓



(不需要任何證明,最先購買有盒及有顏色揀。NGO 或慈善機構有證明上是買一送一)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。