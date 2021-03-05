中衛 x 蠟筆小新口罩 別注限量版登場

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近日香港市售口罩售價不斷下調，但今次發售的蠟筆小新口罩卻高開 $250。
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荃心日韓藥房表示，即時發售台製中衛 x 蠟筆小新成人口罩，售價如下:
A餐 售價:$250/1 盒 另送中衛包裝炫綠5個+中衛包裝櫻桃紅5個各一包
B餐 售價:$500/2 盒 另送中衛盒裝炫綠30個一盒
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取貨日期：3月13日
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟