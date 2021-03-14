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【疫市營商】趁租金跌5成半年開10店　手工乳酪店鎖定中高檔客源

商管策略 11:00 2021/03/14

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西班牙人對乳酪的味道、新鮮度、品質要求非常高，適合香港市場。

甜品分銷商 Bon Bon Paradise HK 短短 6 個月內開設 10 間實體店，創辦人 Connie Leung 說：「我們本身是分銷商，主要代理西班牙乳酪給各大超市。公司成立十年有了不少 fans，現時租金下調，我們覺得是擴大規模的好機會。」

Connie 表示乳酪形象健康。產品又可外賣，在疫情裏有較大發揮，加上具消費力的港人無法出國，產品品質好又有吸引力，中高檔定位的食物大有可為。公司於過去六個月內在 IFC丶Elements丶朗豪坊丶APM丶海之戀及屯門市廣場等各大商場設立分店，廣受歡迎，成功提升公司盈利。

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家品廚具OEM收入疫情跌近半　開發自家品牌一條龍拓新客源見下頁

Connie 說：「之前我們沒想過會開實體店，畢竟開舖租金壓力大，但疫情下商場租金下降了三至五成，是個非常好的機會。現在十間店扣除了營運成本，盈利比之前稍為多，但與盈利相比，最重要的是增強了我們的產品推廣能力。」

超級市場貨架有限只能放置有限產品，自家實體店能引入大量不同口味。現時全部實體店加起來共有近 50 種不同口味的乳酪，部份產品更可以滿足特別客群，素食者、健身人士也能找到適合自己的產品。另外，店員可以為客人深入介紹產品、講述品牌故事、推介口味、提供預訂等服務，比起超市更能夠提升品牌價值。

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Connie 笑言驟然開設多間實體店，最大的難關是物流不穩定，當時需要親身到西班牙跟進供貨，說：「都有一定壓力，因為多了店就要保證現金流和貨。斷貨的話，交空租出糧會拖垮公司。幸好一直以來我們與當地供應商合作愉快，他們亦很支持我們，最後實體店都成功上了軌道。」

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店舖位置：ifc mall L3 / 3012

撰文 : 陳文政

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