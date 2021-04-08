企業在社交媒體等網上平台遭批評很正常毋須理會？其實「負評」殺傷力夠大，會影響企業在 Google 搜尋引擎結果排名。事實上，負評易觸發網民輿論攻擊，形成「公關災難」，這時候就是企業公關出手「拆彈」。

消費者通常會在購物網站及流動應用程式（app）第三方平台檢閱評論、留言，甚至「一至五粒星」累積總評分，故維持評論品質，是企業推廣必須做得妥善的策略。若然企業巧妙使用正面和反面評價，還有助推動業務成長、提升品牌價值。

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不論好評或負評等留言，消費者反饋直接有利產品優化、改善現存問題，集中投放資源在好的產品線上，以下事例網上輿論發酵「公關災難」。

麥當勞（McDonalds）推出廣告曾備受爭議，其「得來速60秒」（Drive Thru）公路旁休息站外賣點極速出餐服務，標榜食客結帳完成至取餐只須花 60 秒，超時 60 秒的話送漢堡「賠償」；結果媒體後來爆出，活動過後員工因出餐慢過60秒被迫辭職，網友輿論批評政策壓榨基層員工一方。

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麥當勞當時解釋，提供快速送餐服務的公路分店，每年平均有 2,000 萬車次經過，已經是成熟的經營模式，為進一步提高服務效率，才推出取餐超過 60 秒「賠漢堡包」的方案，希望透過創意推廣鼓勵開車及趕時間的顧客消費，也盼各分店不要給員工太大的壓力。

事實證明，企業先冷靜處理，其後重構問題根本，再短期內回應快速釐清事實，短期應對公關危機。

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另一案例，有商家將負面和值得改善評論「公諸於世」，公開透明反令形象加分。連鎖家品店宜家家居（IKEA）台灣網店制定評價機制，不但保留最低評分，且方便客人篩選最低評分、最高評分及最有幫助等等評論，綜合「一至五粒星」評分摘要列表，及「還可以更好的」標籤敘述。

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Photo：ikea台灣、麥當勞Facebook 、Henri Bergius、Pexels