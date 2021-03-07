終端機器急升・開放運算　網絡保安服務思維需改進

在新冠肺炎疫情下不同企業的數碼轉型步伐加快，連接內部員工與外面客戶的方式都已改變，利用不同以雲端技術為基礎，推動更多個人化與快速的新式服務。

改善物聯資訊保安 應從 DNS 方案著手【見下頁】

Palo Alto Networks 香港及澳門總經理馮志剛指出，2023 年終端機器的數目是提升 3 倍，對於企業網絡保安無疑是挑戰。因為以往在數據中心內的相對封閉環境中，維持保安水平較簡單，但當設備與運算設備被放置於雲端與邊緣網絡時，往往需要新管理與保安思維。

以雲端平台交付的 Prisma Access 工具，其上一個版本已推出 2 年左右，在 2.0 版本工具，能夠支援更多種類的應用程式（app）與更豐富的環境。他指出近年單是網絡釣魚（Phishing）的數字已上升近 7 成，而在使用該公司提供的保安工具後，網絡風險數字減少達 24.5 倍。

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▲ Palo Alto Networks 香港及澳門總經理馮志剛。

HKCERT：網絡釣魚攻擊升35％ AI欺詐或升溫【見下頁】

該公司大中華區技術總監耿強則指出，至 2025 年預期會有更多企業用戶，接受以軟件服務（SaaS）方式使用網絡保安應用。Prisma Access 2.0 重要功能之一，為融入於中央管理平台內，提供簡易明白的圖像介面（GUI），減少員工錯誤設定，而令網絡服務出現不必要的故障，影響日常服務。

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