  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

終端機器急升・開放運算　網絡保安服務思維需改進

數碼轉型 19:21 2021/03/07

分享：

在新冠肺炎疫情下不同企業的數碼轉型步伐加快，連接內部員工與外面客戶的方式都已改變，利用不同以雲端技術為基礎，推動更多個人化與快速的新式服務。

改善物聯資訊保安　應從 DNS 方案著手見下頁

Palo Alto Networks 香港及澳門總經理馮志剛指出，2023 年終端機器的數目是提升 3 倍，對於企業網絡保安無疑是挑戰。因為以往在數據中心內的相對封閉環境中，維持保安水平較簡單，但當設備與運算設備被放置於雲端與邊緣網絡時，往往需要新管理與保安思維。

以雲端平台交付的 Prisma Access 工具，其上一個版本已推出 2 年左右，在 2.0 版本工具，能夠支援更多種類的應用程式（app）與更豐富的環境。他指出近年單是網絡釣魚（Phishing）的數字已上升近 7 成，而在使用該公司提供的保安工具後，網絡風險數字減少達 24.5 倍。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

Palo Alto Networks 香港及澳門總經理馮志剛。

HKCERT：網絡釣魚攻擊升35％　AI欺詐或升溫見下頁

該公司大中華區技術總監耿強則指出，至 2025 年預期會有更多企業用戶，接受以軟件服務（SaaS）方式使用網絡保安應用。Prisma Access 2.0 重要功能之一，為融入於中央管理平台內，提供簡易明白的圖像介面（GUI），減少員工錯誤設定，而令網絡服務出現不必要的故障，影響日常服務。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：VGrigas Dunk

撰文 : 陳裕邦

相關文章

人工智能觸發創造力　開啟商業與創作新路向（上）
2021/02/26
人工智能觸發創造力　開啟商業與創作新路向（上）
【5G商機】建造業數碼革新　「啟德體育園」地盤引進 5G 應用
2021/02/05
【5G商機】建造業數碼革新　「啟德體育園」地盤引進 5G 應用
雲端 數碼轉型 疫情 網絡保安 SaaS Zoom

下一篇文章

《Pokemon GO》先登陸　微軟 Mesh 平台推動 MR 應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣