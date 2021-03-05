儲值卡實名制諮詢期將至 鴨記排檔現 SIM 卡清貨潮 $25 平買「年卡」

政府早前宣布延長電話智能卡實名制的公眾諮詢期，諮詢期將在 3 月 20 日完結。鴨記陸續有 SIM 卡檔推出「清貨」盤，不單止有 $20 嘅 60GB 高用量月卡，仲有 HK$25 年卡可供選擇！



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先前有過「鴨記」店舖將 CSL Hemat SIM 大劈價 (見下圖)，1 張卡包首月 60GB 4G 數據，用 CSL 4G 21Mbps 網絡，只售 HK$20，於 3 月 3 日有條款更新。由 3 月 3 日起，開卡包 30 日無限數據及 200 分鐘本地通話，4G 21Mbps 網速的 FUP 由 15GB 升至 20GB，而每卡的 FUP 重設日維持在每月第 1 日，因此夾好 FUP 重設日，即可盡享 40GB 的 4G 21Mbps 高速數據。

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此外，每張 HK$20 卡包 $38 儲值額，每次到達 20GB FUP 限速時，只需手機按「*101*421#」打出，扣除儲值額由原來 $18 儲值額加至 $28 儲值額，但因可重設 20GB FUP 的 4G 21Mbps 高速數據，故高速數據繼續為 60GB。另外，店舖亦有售 HK$40 可重設 3 次 FUP 的版本，即在 1 個月內提供 100GB 高速數據。

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$25 買「年卡」

除了 CSL Hemat SIM 清貨外，另一「鴨記」排檔就將 CSL 特約經銷商卡 Your Mobile「年卡」清貨，使用 CSL 4G 42Mbps 網絡，提供 8GB 數據及 1,000 分鐘本地通話，只售 HK$25。

不過要留意嘅係，此「年卡」是已於 2021 年 2 月內啟動，因此數據及通話分鐘有效期只會到 2022 年 2 月。店舖又指啟用時或因手機同步而使用不多於 100MB 數據，數據餘額為 7.9GB 以上，未必足 8GB。

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