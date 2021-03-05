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電腦店店員用筆電陳列品瘋狂挖礦 辯稱測試穩定度被炒魷

行內熱話 18:20 2021/03/05

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早前不少加密貨幣，例如比特幣（Bitcoin ）、以太幣（Ether）價格飈升，引來不少關注。日前台灣高雄一名網民電腦商場時發現，展示出來的筆記型電腦每台都很熱，風扇都在狂轉，再仔細一看，原來筆電都在挖礦。 
              
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前一名台灣網民在 Facebook 群組發帖，指自己到高雄建國路某間店舖看筆記型電腦，發現每部都很熱，細看之下，指其中一部電競筆電在挖礦：「我偷瞄算力都超過 30MH，現場目測大概 5-10 台在跑」。

之後店員顯得有點慌張，辯稱在測試電腦的穩定性。樓主則覺得這樣做有問題，因為可能有消費者買陳列品或特價貨品，但這些商品有可能曾用來挖礦。隨後店員私訊給樓主道歉，說挖礦是他個人行為，店家不知情。

    點擊圖片放大

最後店方得知事件，指該名員工為獲取個人利益屬不當行為，公司已檢查所有陳列品電腦，並增設防火牆封鎖礦池網址，曾用作挖礦的電腦會另行處理，不會作特價品發售。該名曾用電腦挖礦的員工，則已被免職。

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撰文 : 何兆洋

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