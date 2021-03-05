【附優惠詳情】三八特賣! 便利妥 3D 護理粉紅色口罩 各尺寸全部買二送一

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。