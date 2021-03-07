【勞工法例】已辭職新公司突反口唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約

近日社交網站流傳一則貼文，指事主年初成功獲新公司通知（offer）招聘並簽下合約，隨即向舊公司辭職，其後新公司人事顧問致電通知，暫時停止招聘，結果事主變為新年前失業。有人事顧問指，若員工已辭職但新公司突然在上任前「解聘」，除非已簽正式僱佣合約並履行職務，否則只能嘆倒霉。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，站於人事顧問角度，人事顧問按照管理層指示，依法例和合約辦事、通知員工，並解除簽定合約前作好部署，需要顧及公司形象。事實上，員工收到公司獲聘通知，還未簽合約情況下，在法律上仍未成為正式員工，就帖文所指，新東家處理手法合情合理。

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周綺萍又說：「一般試用期計，公司在首月解僱只要 1 日或毋須通知，第 2 個月和 第 3 個月後公司 7 日通知便可（員工自動辭職也一樣）；不過，有新公司在合約條款列明含花紅細則，或因而可追討花紅，但這也多數是在高層員工（senior staff ）合約出現。」

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

新冠肺炎疫情下經濟不穩，一般小市民當然很難預計個別企業是否「危機深重」。周綺萍建議下 4 大留神位：

（1）盡量打聽公司財政是否穩健。

周綺萍認為，應徵前最重要是提前了解公司財政狀況，或公司近期情況，尤其是小規模公司；

（2）盡快簽合約。

一日未簽定合約也不是正式員工，故盡快簽合約保障自己；

（3）獲聘未簽合約前，不要拒絕工作機會。

周綺萍表示，曾處理獲聘應徵者拒絕工作機會，隨後再重聘相類似個案，此舉應徵者印象嚴重扣分，不建議應徵者嘗試。

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