創業奇情之「天若無情」

曾經他們說好了要在創業路上互相扶持，遇上困難時，不論誰是瞎子或跛子，要聰明地組合成一個完整的身體 — 瞎子背起跛子，跛子指路，從大火中死裡逃生。但當 Teddy 厚著面皮向 Adrian 借錢周轉時，卻被一口拒絕，換來無情的一句：「你自己解決！」

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想當年兩人是同期青年創業計劃的學員，Teddy 的項目是智慧旅遊網站，而 Adrian 就創辦智能外幣交易平台。兩人在各自的項目埋頭苦幹，分別做出一點成績；特別是計仔多多的 Teddy，不斷在網站加入新鮮元素，吸引喜愛旅遊的人士參加；網站短時間爆紅，他更拿到首個以債換股的天使融資。當時錢對 Teddy 來講是一件非常容易賺的事；他開始過著糜爛、奢華花天酒地的日子。

Adrian 是知識型創業家，發展出以人工智能（AI）為基礎的外幣交易平台，得到上市公司垂青，並併購成為集團成員；Adrian 賺到了第一桶金，是青年創業成功的好榜樣。兩個好友在創業路上各走極端，Teddy 繼續揮霍無度，融資的金錢已所餘無幾；更不幸的是疫症來襲，重創全球旅遊事業，網站生意大跌九成九。

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「有哪位 Startup 創辦人未問過人借錢？有借有還就可以了。」Teddy 那天被 Adrian 拒絕了，他大發雷霆，更指罵好友見死不救。其時 Teddy 的旅遊網站未能達到承諾的目標，被投資者追還欠債，更被銀行封殺及入稟法院追討，面臨破產危機。

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「你不肯借又不告知原因，是甚麼意思？」Teddy 老羞成怒，他開始憎恨 Adrian，更懷疑這老朋友經常說他壞話。

面對當時的困境，Teddy 亦想過自殺：「有勇氣自殺，點解沒有勇氣重新開始？」有個聲音反覆在他耳邊徘徊，他回到了青年創業中心求助，不再以成功創業家自居；負責人 Bryan 突然提到，他認識美國有一間資金池 SPAC 公司，可以支持智慧旅遊網站發展，甚至之後可以給 Teddy 反收購，令他成為那美國上市公司的負責人，唯一是 Teddy 必須要有一個令公司在疫情後起死回生的方案。

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執筆忘字的 Teddy 重新振作，想出了很多新的點子，其中最有趣的計劃書是：「成為峇里島渡假村的島主！」內容主要提及趁疫情期間，以低價收購峇里島其中一島嶼的業權，然後包裝成為智能渡假村，善用島內每項設施；殊不知這個想法得到了某美國資金池公司的認可，令 Teddy 成功爭取龐大營運資金及開展整個項目。他拾回了創業的初心，每天拼命創造事業基礎。

今年初智慧旅遊公司成功在美國上市，祝捷會當日 Adrian 前來道賀，Teddy 故意視而不見，後來 Bryan 告知他是 Adrian 推薦他與美國公司合作，Teddy 得知後抱著這好朋友跪地痛哭，Adrian 續道：「說好了在創業路上互相扶持嘛！看見你重新站起來，真的替你非常高興！」

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Photo：ryan lee＠FLickr