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​​​​​​【​後疫情商機】受惠餐飲業變陣轉型　智能物流平台收入增長近 1 倍

商管策略 12:33 2021/03/05

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全球新冠肺炎影響大大改變日常生活，網上消費成「新常態」。市民居家抗疫，甚至連三餐基本依賴外賣速遞平台，務求做到零接觸社交距離。智慧物流平台「Zeek 斑馬到家」疫情期間外賣業務及電子商貿定單，按年急速增長 96％。

疫情全方位打擊餐飲業 中菜館菜單「素食化」救市​​​​​​【​見下頁

事實上，智能物流平台「Zeek 斑馬到家」自去年起協助餐飲業變陣轉型，搭建線上點餐平台，配合不同商家及市場需求，增加餐飲外賣配送範圍距離，以短途運送至中長距離的跨區長途運送，遠至離島，填補送外賣市場空隙；另外，餐飲客群擴闊至高端自營品牌，如五星級酒店及米芝蓮食店，主攻高消費市場。

根據 2020 年度數據公布，去年 1 月至 12 月全年外賣單量超過 340 萬 ，較 2019 年相比升近 7 成。去年第四波疫情橫跨冬至及聖誕節，「Zeek 斑馬到家」外賣佔全年總定單 2 成，當中冬至盆菜外賣定單按年升  9 倍 ，節日及派對套餐的外賣定單等大增 3 倍。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

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疫情網購大增反壞事 破紀錄退貨潮變零售物流隱憂​​​​​​見下頁】​

Zeek 聯合創辦人及行政總裁趙家祺表示：「 新模式將後疫情市場生態改變，包括高時效配送、中長距離配送、一站式解決方案 及高端配送體驗。Zeek 將策略重塑創新四大營運模式，迎合市場轉變，在 2021 年會保持高幅度增長。」 

雪糕店零售生意慘淡 推免費速遞服務救市​​​​​​【​見下頁

2020 年度數據公布中提及，「Zeek 斑馬到家」的電商配送單量約190 萬單，去年 4 月起累計單量已接近 5 萬單。去年起「Zeek 斑馬到家」與醫療機構、 辦學團體、展覽主辦單位、蔬菜統營處及魚類統營處等不同機構合作，生活類商品配送時段已實現全年無休（24x7 的模式），及針對生鮮食品及超市雜貨類需求，當中生活類點到點配送的「ZeekDash」提供 2 小時或 4 小時配送及冷鏈運送服務。

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撰文 : 鍾采餘

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