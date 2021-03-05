【大降價】盾牌 :幾經努力終於返回疫前價 Safeguard Lv3 口罩賣 $40/50個

去前曾指因口罩成本上升，需要到去年 5 月疫症過後才可返回「疫前價」發售口罩的盾牌，終於由新推出的新 Safeguard 口罩達成。



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盾牌表示 : 「幾經努力，終於可以將口罩價格回復疫情前2019年價格」，今次推出的 Safeguard 口罩經濟實用，提供 PFE/BFE >99% 和 Level 3 防護水平，成人尺寸。售價方面，獨立包裝口罩為 $50/50 個，非獨立包裝為 $40/50 個。新口罩已在各盾牌門和和網店發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。