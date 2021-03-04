中國製造成本上漲!? 印度保證 「成本低於中國」 力爭 Tesla 於當地設廠

因之前的中美貿易戰，以及中國製造成本上漲等問題，不少些外國廠商都計劃遷離大陸。印度政府為了吸引電動車大廠特斯拉 Tesla 到當地設廠，印度交通部長 Nitin Gadkari 表明，會提供比中國更優惠生產價格，Tesla 的生產成本比在中國低。



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據《路透社》報道，印度政府近年大力推動「印度製造」，力圖改變印度製造業不振境況，冀取代中國成為世界的工廠。數周前 Tesla 在印度註冊成立公司，預期最快將在 2021 年中期進軍當地市場。知情人士透露，Tesla 計劃開始在印度銷售電動房車 Model 3。

Nitin Gadkari 周二接受訪問時表示，當 Tesla 開始在印度生產電動車時，政府將確保 Tesla 的生產成本是全球最低，甚至比中國更便宜。他說：「這對 Tesla 來說是雙贏」。



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據悉，印度正草擬一份鎖定汽車與汽車零組件供應商的生產獎勵計畫，並擬建立先進電池製造中心，但政府仍未敲定這些計劃的細節。不過跟中國蓬勃的電動車市場相比，印度仍面臨許多挑戰，像是當地因充電站數量不足而且電動車單價過高，去年整年度只賣出 5000 多輛電動車，反觀中國售出約 125 萬架新能源車輛。印度也缺乏中國政府所推出的綜合性政策，難以推動當地企業投資電動車產業。

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