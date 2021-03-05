香港製造 SEC Platinum N95 口罩 限時售價售 $50/50個

香港口罩廠 SEC Health Care 表示，三月激安大優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

由即日起至 12 日，SEC 門市 (地址見下圖) 舉行激安大優惠，採用來自德國口罩濾芯的 Platinum N95/Master Kid 口罩(50個裝)超特價發售，採用韓國口罩濾芯 Performance 口罩，售價更平，另還有多買多送優惠，詳情可瀏覽下圖。



【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個



【其他內容】 【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。