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【數碼轉型】疫情校園活動停贊助愁　開發 App 助商戶打入學生市場

商管策略 18:17 2021/03/07

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U-Kingdom 開發出 「DU App」，疫情下轉型。

新冠肺炎疫情下大型活動停辦，有主力協助大學生籌辦 O Camp（迎新營）的公司靈活轉陣，開發智能手機軟件，以新平台連聯盟商業客戶與大學生，繼續捉緊商機。

U-Kingdom Management Limited  創辦人羅福豪（Stanley）有 10 年社工與數年大專教學經驗，擅長跟青少年溝通。他說：「我當時留意到大學生籌辦迎新活動時面臨著預算不夠、找不到贊助的問題，其實坊間有不少公司渴求打入大學生市場又苦無途徑。我們創辦公司聯絡撮合雙方，補上市場缺口。」

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羅福豪指出校方、學生在行事較保守，他的信譽成為了打開市場的契機。他聯絡了多間知名機構，如電訊公司、銀行、著名化妝品品牌起步，校方便有信心跟他合作。

羅福豪說：「幾過數年營運，贊助商愈來愈多，我們甚至做到 O Camp 福袋，當中有大量禮品，零食、止汗劑、美容產品等。後來又和支付平台合作，過支付平台向學會交費有折扣，學生和客戶都很滿意。」

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對商戶來說，打入學校機會不常有，貿然進入校園賣廣告定會被保安趕走，與學會合作便正式在校內宣傳，某些公司其實有學生優惠又苦無宣傳渠道，例如 HPV 疫苗正價約 9,000 元，大學生可能只需 3,000 元，於學校直接宣傳會更能開拓客源。

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可惜新冠肺炎疫情大學停課，活動停辦，U-Kingdom 收入亦立即驟降。羅福豪隨即轉陣推出針對大學生的 app（流動應用程式）《DU App》，在網上創造商機。他說：「我們主攻 18 至 25歲的年齡層，用戶會分成數個類別，一樣主打大學生。大學生可以透過學校電郵驗證，申請大學生帳戶；大專生可申請大專生帳戶，其他人則是一般用戶。軟件裏有不同頁面，有專講大學八卦、專門交流大學實用資訊，又或者發布、收看生活主題的影片，希望可以吸納到足夠的大學生用。」

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撰文 : 陳文政

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