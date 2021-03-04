【四款設計】Wilson Tech 復活節口罩 Level 3 可愛登場

香港口罩廠 Wilson Tech 表示，正推出復活節口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Wilson Tech 針對復活節搶先推出復活節口罩，分別有:夢幻的兔子、草原上的兔子、格紋的兔子和的遊樂場的兔子四個設計，尺寸則有成人(175mm x 95 mm) 和中童(145mm x 95mm)。新口罩支援 ASTM F2100 Level 3，每個獨立包裝，散裝發售，售價為 $28/10個。發售點如下:



【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!



▼ 點擊圖片放大 +3 +2



銷售點:

K11 Art Mall 實體店 B1/F Kiosk No.39

香港九龍長沙灣道883號億利工業中心5字樓501-509室

香港九龍青山道 483 F-G 號再發工廠大廈 7樓



【其他內容】終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個



【其他內容】 【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。