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【四款設計】Wilson Tech 復活節口罩 Level 3 可愛登場

行內熱話 21:03 2021/03/04

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香港口罩廠 Wilson Tech 表示，正推出復活節口罩。
               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Wilson Tech 針對復活節搶先推出復活節口罩，分別有:夢幻的兔子、草原上的兔子、格紋的兔子和的遊樂場的兔子四個設計，尺寸則有成人(175mm x 95 mm) 和中童(145mm x 95mm)。新口罩支援 ASTM F2100 Level 3，每個獨立包裝，散裝發售，售價為 $28/10個。發售點如下:

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    點擊圖片放大
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銷售點:

K11 Art Mall 實體店 B1/F Kiosk No.39

香港九龍長沙灣道883號億利工業中心5字樓501-509室

香港九龍青山道 483 F-G 號再發工廠大廈 7樓

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【其他內容】 【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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