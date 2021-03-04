中國禁台灣菠蘿入口 日本狂掃 5000 噸創歷史新高 港小店亦有增加入貨應市

早前中國禁止進口台灣菠蘿（鳳梨），引來不少人關注，不少日本名人更發文力挺台灣鳳梨。台灣農委會處委陳吉仲今 3 日表示，根據最新的統計，將有逾 5,000 公噸台灣鳳梨外銷到日本，創下歷年新高。



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日前陳吉仲接受媒體訪問時感謝全球及國內企業、消費者、地方政府，用行動將鳳梨事件化危機為轉機。他指已有超過 4 萬 1,000 噸台灣鳳梨被企業訂購、外銷及加工，等同於去年外銷到中國的數量，讓鳳梨產地價格維持水準。

陳吉仲稱，如今台灣鳳梨外銷市場以日本為主，將有逾 5,000 噸鳳梨外銷到日本，創下歷年新高。台灣只要到中國以外的市場，就能將原有單一市場風險具體分散。他今日再補充，還有一家大通路商有意再進口 1,200 公噸，目前還在洽談。

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他指如果日本檢疫與輸出都能成功，更有希望增加其他外銷國家。至於美國因檢疫問題還無法進口，陳吉仲表示駐美代表已積極洽商解決。

由於台灣菠蘿已成網上潮流，近日香港不少小店亦大量進口台灣菠蘿發售，而且亦獲港人支持，銷路不錯。

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