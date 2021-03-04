【賤價清貨】符合 ASTM 標準! 港牌 JTK 獨立包裝口罩 小店超平價售 $10/36個

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中國禁台灣菠蘿入口 日本狂掃 5000 噸創歷史新高 港小店亦有增加入貨應市
深水埗電子特賣城早前以 $15 發售 JTK 口罩後，再劈價促銷。
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今次發售的是港牌 JTK 童裝口罩，適合 6 至 12 歲小童用。口罩符合 ASTM Level 1 級，有基本防護力，而且全獨立包裝，方便攜帶。店方另有發售成人尺寸口罩，售 $15/50 個(詳情按此瀏覽)。深水埗電子特賣城地址可看下圖，口罩數量有限，售完即止。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟