藝術手作市場近幾年成為趨勢，除了手工藝品，香水也是近年在市集經常出現的產品。有女生為興趣，捨棄正職以外的休息時間，創立香水工作室，同時以 3 招在市場上站穩陣腳。

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x.Gyroscope 創辦人李佩兒（Belle），本身有正職，但因為喜歡香水，因而四出拜師學藝，最後在 2019 年創立工作室，不時舉辦香水工作坊。雖然本身有正職，但李佩兒認為，為了做自己喜歡的事，即使放棄休息時間也值得。

對於市場上有不少香水品牌，李佩兒樂見不少人投身香水產業。她認為，只要在原材料和包裝方面花心思就能做好品牌。因此產品的包裝以紙盒為主，她希望以打類似開故事書的形式，讓顧客走進香水的故事中。

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雖然受新冠肺炎疫情影響，令工作坊參與人數減少。但李佩兒轉型至網上工作坊時，反而為品牌開拓開客源。她指，之前曾與貿易發展局舉辦網上工作坊，成效不錯，為品牌開拓企業客源。

此外，品牌在去年與卡通人物 Snoopy 合作，推出限量版香水。李佩兒認為，能夠跟知名角色合作是個好經驗，可以增加品牌知名度。至於未來，她會轉做兼職，希望投入更多時間發展品牌。同時遷往面積較大的工作室，並設立零售點。

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