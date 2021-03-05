【疫市營商】講座轉網上・睇樓手機直播　港物業代理拓馬來西亞市場「抗疫」

工廈買賣於 2014 年政府推出針對性「辣招」後沉寂，有物業公司見移民潮興起，開拓馬來西亞商業物業市場。不過，雖然港人因新冠肺炎疫情關係無法實地視察樓盤，但憑著買家訪問、樓盤實境短片,「外賣」服務讓專人上門講解細則等等措施成功給予買家信心，令公司在疫情下仍創下了交易新紀綠。

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海港物業營業董事周劍鋒表示，不少港人持有頗多流動資金，所以不如在經濟騰飛的國家投資。馬來西亞除了服務式住宅、商舖之外，更有高回報的酒店房間買賣，周劍鋒解釋：「做香港工廈業主回報大約 3 厘，在馬來西亞買 1 間五星級酒店房，酒店保證給出 8 厘回報，對買家來說會是被動收入，對酒店來說就是讓集團有即時的現金流，方便轉作其他業務。」

海港物業區域董事李伯麒補充，馬來西亞華裔佔全國人口近 20%，港人很容易適應。然而買賣物業事關重大，非親身視察不可。

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海港物業營業董事郭沛賢指出，由於新冠肺炎疫情關係大家無法出國，要改為辦講座、網上展會等方式推銷。他解釋：「我們首次引入『外賣買樓』，客戶有需要的話，我們會派員一對一上門講解，展示相關短片，例如交易成功的買家訪問，當地環境影片，甚至透過我們的員工實時直播當地設施，可能買家想看物業附近配套，早些通知我們，我們就可以叫當地員工以手機直播帶他們到附近走一圈，看看當地的學校、飲食配套是否啱心水。」

海港物業營運總監黃俊明說：「公司在香港則做工廈買賣為主，在政府的樓市政策下多次轉型，2012 年政府推出住宅辣招令到炒家轉投資工廈，帶旺了我們，亦令我們的團隊一度擴展到 20 人，當時每個員工 1 個月能做到近 20 單交易，每個工廈單位一年內能易手 10 次。」

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不過，隨著 2014 年第一季政府就工廈買賣加推「辣招」，工廈交易大跌 9 成，2016 年底公司團隊僅餘 5 人，直到 2017 年機緣巧合下成功開拓馬來西亞物業市場，業績反彈，3 年來促成了近 300 單香港與東南亞之間的物業交易。

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Photo：Carolien Coenen、Dennis Sylvester Hurd、Jutta M. Jenning