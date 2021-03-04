【疫市營商】成功申請「賞你住」最快月中推優惠　酒店：望盡快通關提高入住率

香港旅遊發展局早前指，新冠肺炎疫情緩和推出新一期「賞你遊香港」，同時推出全新「賞你住」計劃，據了解市民消費滿港幣 800 元換取 500 元本地酒店住宿優惠。成功申請計劃酒店表示，對計劃感到信心認為對業界起一定作用。

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城景國際總經理胡瑞麟表示，今日收到旅發局通知成功申請計劃，已知正式實施日期為 3 月 16 日至 4 月 30 日，而旅發局稍候還會舉行詳細會議再商討。旅發局推出「賞你住」計劃能支援業界，帶動市民飲食及消費，提高酒店入住率，有助改善市場氣氛。

他又指：「現時酒店將推出兩個酒店住宿套餐，第一、一晚住宿和餐盒（價錢：500 港元加 10% 服務費） ；第二、一晚住宿及晚市自助餐（價錢：750 港元加 10% 服務費）。他解釋，超出 500 港元酒店折扣上限市民須自付補貼，選擇第一款套餐較理想。」

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▲ 城景國際酒店就「賞你住」計劃，將推出兩個酒店住宿套餐。

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胡瑞麟認為，鑑於第一期「賞你遊香港」計劃市民反應踴躍，相信「賞你住」計劃對業界起一定作用具信心，市民在周末享受一下，該計劃應該幫到酒店業，現時本港已開始疫苗接種，相信通關後恢復跨境住來提高酒店入住率。

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旅發局 3 月 3 日發新聞稿，未來 1 年將資源分為短、中長期策略分配。旅發局總幹事程鼎一表示，2021/22 年度，旅發局獲得 7.65 億元額外撥款，與去年相若。在制訂來年策略時以兩大考慮為主，第一、繼續為旅遊業提供支援及維持香港的國際曝光，為開關做好準備。第二、 疫情過後進行大規模的宣傳，讓香港能從中突圍。

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