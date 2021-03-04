家港口罩 14 色納米口罩套裝 獨立包裝售 $98 盒

▲ 家港口罩 14 色口罩套裝

香港口罩廠家港口罩新推出 2021 年 14 色口罩套裝。



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今次廠方推出的口罩，有 14 款不同的設計納米口罩， 套裝包含以下的口罩:

#71 / #73 / #84 色號各 1 片

#72 / #74 / #75 / #76 / #77 / #78 / #79 / #80 / #81 / #82 / #83 色號各2片

此新口罩售價為 $98 盒，25 個一盒，全獨立包裝。



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家港口罩規格

-納米濾芯

-規格：BFE >99.9%、PFE >99.8%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上

- (成人) 17.5cm x 9.5cm



-一盒 25 個、獨立包裝

售價:$98



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。