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家港口罩 14 色納米口罩套裝 獨立包裝售 $98 盒

行內熱話 16:23 2021/03/04

分享：

家港口罩 14 色口罩套裝

香港口罩廠家港口罩新推出 2021 年 14 色口罩套裝。
               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的口罩，有 14 款不同的設計納米口罩， 套裝包含以下的口罩:

#71 / #73 / #84 色號各 1 片

#72 / #74 / #75 / #76 / #77 / #78 / #79 / #80 / #81 / #82 / #83 色號各2片

此新口罩售價為 $98 盒，25 個一盒，全獨立包裝。

【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

    點擊圖片放大
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家港口罩規格

-納米濾芯

-規格：BFE >99.9%、PFE >99.8%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上

- (成人) 17.5cm x 9.5cm

-一盒 25 個、獨立包裝

售價:$98

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【其他內容】終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個

【其他內容】 【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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