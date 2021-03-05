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【SME學堂】傳上海成藍瓶咖啡中國首家店　打卡式消費能否擊敗星巴克・％Arabica？

商管策略 17:02 2021/03/05

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藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）在香港開設多間分店後，又傳出在上海開設中國首間門市。不過中國咖啡市場競爭激烈，藍瓶咖啡又能否憑著精品咖啡和打卡式消費，擊敗進軍中國多年的星巴克（Starbucks）和「%Arabica」 （%ΔRΔBICΔ）？

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藍瓶咖啡在零售策略已跟其他同行有別。在其網站上，如果顧客想選購 1 款咖啡豆，需要先完成 10 條選擇題。例如煮咖啡方法、喜歡甚麼風味的朱古力，甚至喜歡的酸度等。當完成所有問題，系統會自動為顧客推薦合適的咖啡豆，毋須去了解產地、風味、製作手法等知識。

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藍瓶咖啡亦在產品設計花心思增加其辨識度，如其在美國推出的新奧爾良凍咖啡，其紙盒設計與紙盒裝牛奶相似。與市場上大部分裝在玻璃樽的咖啡相比，這樣的設計更吸引。

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雖然藍瓶咖啡在商業模式、產品等較「老同行」創新，但此時進入中國市場，又能否創造傳奇？藍瓶咖啡的經營模式，在咖啡店競爭激烈的城市，容易引發打卡式消費，但很難進入日常生活，而且難以有讓消費者每天光顧的能力。

此外，比藍瓶咖啡早幾年進入中國的「%Arabica」，已經在上海、北京等大城市開設 18 間門店，其中還有 4 間屬烘焙工廠店，已經成為「咖啡朝聖品牌」的標籤。

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Photo：%Arabica、Blue Bottle Coffee

撰文 : 廖淑瑩

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