【薪酬趨勢】疫情影響整體升幅首次下跌　統計：亞洲打工仔薪酬去年仍升 3.4％

打工仔轉工除了著重企業的員工福利，薪金升幅也是考慮因素。據日本日本人才中介公司 JAC Recruitment 的統計，亞太區打工仔「跳槽」後薪金升幅正呈現放緩之勢。

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機構針對新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、中國、日本等 9 個亞洲國家進行調查，綜合各國進行招聘中的薪金。結果顯示，自 2013 年開始調查以來，上述多個亞洲國家「跳槽」後的薪金增長率每年持續上升，升幅約為 6 至 7％。直至 2020 年新冠肺炎疫情大流行影響，大部分企業開始縮減招聘活動、薪金加幅也有所保留，導致整體薪金升幅首次錄得下跌。

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▲ 日本打工仔跳槽後薪金升幅長期保持平穩，一直徘徊在約 1％，為 9 個國家之中處於最低水平。

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上述亞洲 9 個國家在 2020 年的薪金增長率平均比上年提高 3.4％；若與 2019 年的 6.1％ 相比，則下降 2.7%，顯示上述國家跳槽後薪金升幅放緩。

不過，日本與上述的亞洲國家不同，該國的跳槽後薪金升幅長期保持平穩，一直徘徊在約 1％，為 9 個國家之中處於最低水平。

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Photo：pexels、jun560