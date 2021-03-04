  • 19°C
香港時間 : 2021305日 (週五) 03:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬趨勢】疫情影響整體升幅首次下跌　統計：亞洲打工仔薪酬去年仍升 3.4％

商管策略 17:18 2021/03/04

分享：

打工仔轉工除了著重企業的員工福利，薪金升幅也是考慮因素。據日本日本人才中介公司 JAC Recruitment 的統計，亞太區打工仔「跳槽」後薪金升幅正呈現放緩之勢。

營商環境・高質企業管治 Mastercard：理想女性創業地區香港全球第 5見下頁

機構針對新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、中國、日本等 9 個亞洲國家進行調查，綜合各國進行招聘中的薪金。結果顯示，自 2013 年開始調查以來，上述多個亞洲國家「跳槽」後的薪金增長率每年持續上升，升幅約為 6 至 7％。直至 2020 年新冠肺炎疫情大流行影響，大部分企業開始縮減招聘活動、薪金加幅也有所保留，導致整體薪金升幅首次錄得下跌。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

日本打工仔跳槽後薪金升幅長期保持平穩，一直徘徊在約 1％，為 9 個國家之中處於最低水平。

應徵毋須面試・先交履歷先贏 「開放僱用」3大優勢見下頁

上述亞洲 9 個國家在 2020 年的薪金增長率平均比上年提高 3.4％；若與 2019 年的 6.1％ 相比，則下降 2.7%，顯示上述國家跳槽後薪金升幅放緩。

不過，日本與上述的亞洲國家不同，該國的跳槽後薪金升幅長期保持平穩，一直徘徊在約 1％，為 9 個國家之中處於最低水平。

朝9晚5已成過去？Salesforce：彈性上班變常態・部分職位可全遙距工作見下頁

 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、jun560

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】疫情阻礙融資併購審核　遙距盡職調查服務促進交易成功
2012/03/01
【疫市營商】疫情阻礙融資併購審核　遙距盡職調查服務促進交易成功
【管理Tips】生產力決策總是不夠快？學會Elon Musk・Jeff Bezos高效工作術
2021/03/02
【管理Tips】生產力決策總是不夠快？學會Elon Musk・Jeff Bezos高效工作術
薪酬待遇 跳槽 職場文化 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【香港品牌】家品廚具OEM收入疫情跌近半　開發自家品牌一條龍拓新客源

下一篇文章

【香港製造】港產草藥護膚品營銷「虛實結合」　高質IG產品相嚴選寄賣點吸引回頭客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣