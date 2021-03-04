【財來自有Fund】營商後盾支援　工商團體及研究機構可申請的資助計劃

一個行業如能得到公會、協會及研究機構支持，大大有利其發展。公會和協會為推動行業發展，會不時舉辦各類型的研究調查、行業發展培訓的計劃或活動，甚至率領行業參加不同展覽會。工商團體、研究機構要成功舉辦大大小小的活動，也離不開資金，而政府亦推出了不少專門讓各行各業工商團體和研究機構申請的資助計劃。

政府的「工商機構支援基金（TSF）」是為提升香港整體或個別行業的競爭力。工商組織、專業團體或研究機關等非分配利潤組織可以申請TSF以舉辦不同類型的活動，例如研討會、工作坊、會議、展覽會、調查研究、獎勵計劃、最佳營運守則、數據庫、服務中心、支援設施和科技應用示範等。

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如果是專業服務行業，包括會計、法律及仲裁和調解、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等相關的工商組織、專業團體或研究機構則可以透過「專業服務協進支援計劃（PASS）」來提升行業與境外市場的交流和合作、舉辦推廣活動及提高本港專業服務水平和對外競爭力。

這些行業的工商組織、專業團體、研究機構等藉PASS資助申請項目的直接開支，如人手、場地及布置、製作及推廣等費用。可申請資助的項目包括對外聯繫及推廣活動、專業交流計劃、提升專業水平的工作坊或培訓課程、調查研究、市場研究等項目。

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創科基金一般支援計劃 資助逾260個項目

近年創新科技是香港的重點發展產業，業界提倡「官產學研」多方面合作，以推動創科在香港蓬勃發展。為此，政府成立創新及科技基金（創科基金），起牽頭作用，來資助有利提升製造業和服務業創科水平的項目。創科基金現時共有17項資助計劃，針對支持研究及發展、推動科技應用、培育科技人才、支援科技初創企業，及培養創科文化五大範疇。

在培養創科文化範疇下的「一般支援計劃」是支援有助提升本地產業和培養創新科技文化的非研發項目，例如會議、展覽會、研討會、工作坊、研究和調查、青少年活動等。這個計劃自1999年11月推出至今，資助了264個項目。計劃全年接受申請，一般在每年2月、6月、10月召開評審會議。

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