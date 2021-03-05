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【香港品牌】疫情影響網店收入未回本　港產家居精品開快閃店吸街坊生意

商管策略 14:26 2021/03/05

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香港地理位置、生活空間少想蝸居營造家的感覺，選購家居精品有望提升生活質素，有人毅然在新冠肺炎疫情未完下，投資 6 位數字開家居精品網店，填補本地市場缺口，最近更在 3 區設實體「快閃店」（pop-up store）加強宣傳兼帶動網店生意。

KOL廚師・倫敦開分公司 香港Startup 英國發威​​​​​​【​見下頁

創業講求天時、地利及人和，Jardin Des Fontaines 創辦人游文香 （Yoyo） 表示：「最初構思至實戰營運僅 3 個半月時間，起初推出 7 至 8 個以地方來源主題系列，論經營最困難莫過於品質檢測、找尋合適的租倉地點及物流環節，我們對每件產品的布料佔一半產品開發成本，因選材和色樣務求一致。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

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網店也要「落地」擴大知名度，分別在觀塘、荔枝角及現時奧海城商場「快閃店」形式亮相。游文香直言：「現階段雖然公司收支仍處於負數，故先樹立品牌信譽，以街坊口碑『補償』。」新冠肺炎疫情期間市民添置家品略為「求其」，故 Jardin Des Fontaines 對準對具生活要求的新婚夫婦或一人居住的客戶，開拓港人製造家居精品品牌。

游文香透露，不少客戶看不出公司產品是由香港設計，因事實上本地甚少家品設計品牌，現時公司主打家居精品主題系列，從世界各地找來設計靈感，並透過『快閃店』親身感受產品品質，期望客戶能產生共鳴。她續說，公司產品質量高的餐墊、瑜珈墊及浴墊產品等價錢方面相對合理，觀察數日「快閃店」反應餐墊銷量不俗。

【疫市營商】營商環境・高質企業管治 Mastercard：理想女性創業地區香港全球第 5​​​​​​見下頁】​

布料的品質檢測務求一致

網店營運方面，游文香說，分別各大電子商貿平台 、Google 和 Facebook 落廣告外，曾在社交平台開直播嘗試增加曝光率，公司還設禮品卡讓方便客戶送禮之用，未來能希望夥拍其他公司開拓歐美市場。

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撰文 : 鍾采餘

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